Degen (DGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) +1.13% Perubahan Harga (7D) +38.21% Perubahan Harga (7D) +38.21%

Degen (DGN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DGN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DGN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DGN telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan +38.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen (DGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 708.23K$ 708.23K $ 708.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 708.23K$ 708.23K $ 708.23K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen ialah $ 708.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 708.23K.