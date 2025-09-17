Degen AI by Virtuals (DGENAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00560809$ 0.00560809 $ 0.00560809 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.63% Perubahan Harga (1D) -3.17% Perubahan Harga (7D) -3.66% Perubahan Harga (7D) -3.66%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DGENAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DGENAI sepanjang masa ialah $ 0.00560809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DGENAI telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, -3.17% dalam 24 jam dan -3.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 665.58K$ 665.58K $ 665.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 950.83K$ 950.83K $ 950.83K Bekalan Peredaran 700.00M 700.00M 700.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen AI by Virtuals ialah $ 665.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGENAI ialah 700.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 950.83K.