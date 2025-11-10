Degen Express Harga Hari Ini

Harga langsung Degen Express (DEGEX) hari ini ialah $ 0.00003084, dengan 1.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEGEX kepada USD penukaran adalah $ 0.00003084 setiap DEGEX.

Degen Express kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,015, dengan bekalan edaran sebanyak 908.51M DEGEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEGEX didagangkan antara $ 0.00003008 (rendah) dan $ 0.00003097 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002612.

Dalam prestasi jangka pendek, DEGEX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Degen Express (DEGEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.02K$ 28.02K $ 28.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Bekalan Peredaran 908.51M 908.51M 908.51M Jumlah Bekalan 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

