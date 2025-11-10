Degen Hours Harga Hari Ini

Harga langsung Degen Hours (SLEEP) hari ini ialah $ 0.00000562, dengan 3.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLEEP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000562 setiap SLEEP.

Degen Hours kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 56,195, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B SLEEP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLEEP didagangkan antara $ 0.0000053 (rendah) dan $ 0.00000562 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013405, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000472.

Dalam prestasi jangka pendek, SLEEP dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -2.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Degen Hours (SLEEP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen Hours ialah $ 56.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLEEP ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.20K.