Degen Perp Dex Harga Hari Ini

Harga langsung Degen Perp Dex (PDGN) hari ini ialah --, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PDGN kepada USD penukaran adalah -- setiap PDGN.

Degen Perp Dex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,124, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PDGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PDGN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PDGN dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -32.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Degen Perp Dex (PDGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen Perp Dex ialah $ 21.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PDGN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.12K.