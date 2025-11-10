Tokenomik Degen Perp Dex (PDGN)
Degen Perp Dex (PDGN) Maklumat
dex.degenin.com – the decentralized perpetual futures trading, built for degens who thrive on volatility and chase alpha without mercy. Powered by cutting-edge Layer 2 tech, Degen Perps delivers lightning-fast executions, up to 50x leverage, and zero downtime, even when markets go full apocalypse mode. Powered by cutting-edge Solana infrastructure, we deliver lightning-fast trades, 100% uptime (even during market meltdowns), and zero-latency execution on your favorite meme coins, alts, and majors. No KYC needed – just pure, unfiltered DeFi action
Tokenomik Degen Perp Dex (PDGN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Degen Perp Dex (PDGN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PDGN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PDGN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PDGN, terokai PDGN harga langsung token!
PDGN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PDGN? Halaman ramalan harga PDGN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
