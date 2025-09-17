Degen Spartan AI (DEGENAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00252814 $ 0.00252814 $ 0.00252814 24J Rendah $ 0.00262008 $ 0.00262008 $ 0.00262008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00252814$ 0.00252814 $ 0.00252814 24J Tinggi $ 0.00262008$ 0.00262008 $ 0.00262008 Sepanjang Masa $ 0.104815$ 0.104815 $ 0.104815 Harga Terendah $ 0.00171863$ 0.00171863 $ 0.00171863 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +2.71% Perubahan Harga (7D) +4.62% Perubahan Harga (7D) +4.62%

Degen Spartan AI (DEGENAI) harga masa nyata ialah $0.00259993. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGENAI didagangkan antara $ 0.00252814 rendah dan $ 0.00262008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGENAI sepanjang masa ialah $ 0.104815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171863.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGENAI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +2.71% dalam 24 jam dan +4.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,912,672.700539 999,912,672.700539 999,912,672.700539

Had Pasaran semasa Degen Spartan AI ialah $ 2.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEGENAI ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999912672.700539. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.