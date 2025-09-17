Lagi Mengenai DEGENAI

Degen Spartan AI Logo

Degen Spartan AI Harga (DEGENAI)

Tidak tersenarai

1 DEGENAI ke USD Harga Langsung:

$0.00259993$0.00259993
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Degen Spartan AI (DEGENAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:07:36 (UTC+8)

Degen Spartan AI (DEGENAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00252814$ 0.00252814
24J Rendah
$ 0.00262008$ 0.00262008
24J Tinggi

$ 0.00252814$ 0.00252814

$ 0.00262008$ 0.00262008

$ 0.104815$ 0.104815

$ 0.00171863$ 0.00171863

+0.10%

+2.71%

+4.62%

+4.62%

Degen Spartan AI (DEGENAI) harga masa nyata ialah $0.00259993. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGENAI didagangkan antara $ 0.00252814 rendah dan $ 0.00262008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGENAI sepanjang masa ialah $ 0.104815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171863.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGENAI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +2.71% dalam 24 jam dan +4.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Maklumat Pasaran

$ 2.61M$ 2.61M

--
----

$ 2.61M$ 2.61M

999.91M 999.91M

999,912,672.700539 999,912,672.700539

Had Pasaran semasa Degen Spartan AI ialah $ 2.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEGENAI ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999912672.700539. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Degen Spartan AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Degen Spartan AI kepada USD adalah $ -0.0007743969.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Degen Spartan AI kepada USD adalah $ -0.0015915520.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Degen Spartan AI kepada USD adalah $ -0.000031650470803089.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.71%
30 Hari$ -0.0007743969-29.78%
60 Hari$ -0.0015915520-61.21%
90 Hari$ -0.000031650470803089-1.20%

Apakah itu Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Degen Spartan AI (DEGENAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Degen Spartan AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Degen Spartan AI (DEGENAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Degen Spartan AI (DEGENAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Degen Spartan AI.

Semak Degen Spartan AI ramalan harga sekarang!

DEGENAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI)

Memahami tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEGENAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Degen Spartan AI (DEGENAI)

Berapakah nilai Degen Spartan AI (DEGENAI) hari ini?
Harga langsung DEGENAI dalam USD ialah 0.00259993 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEGENAI ke USD?
Harga semasa DEGENAI ke USD ialah $ 0.00259993. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Degen Spartan AI?
Had pasaran untuk DEGENAI ialah $ 2.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEGENAI?
Bekalan edaran DEGENAI ialah 999.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEGENAI?
DEGENAI mencapai harga ATH sebanyak 0.104815 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEGENAI?
DEGENAI melihat harga ATL sebanyak 0.00171863 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEGENAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEGENAIialah -- USD.
Adakah DEGENAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEGENAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEGENAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Degen Spartan AI (DEGENAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.