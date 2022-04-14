Tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI)

Tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI)

Lihat cerapan utama tentang Degen Spartan AI (DEGENAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Degen Spartan AI (DEGENAI) Maklumat

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Laman Web Rasmi:
https://ai16z.ai

Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Degen Spartan AI (DEGENAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.104815
$ 0.104815$ 0.104815
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00171863
$ 0.00171863$ 0.00171863
Harga Semasa:
$ 0.00201263
$ 0.00201263$ 0.00201263

Tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Degen Spartan AI (DEGENAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEGENAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEGENAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEGENAI, terokai DEGENAI harga langsung token!

DEGENAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DEGENAI? Halaman ramalan harga DEGENAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.