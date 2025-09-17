Apakah itu Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Degen The Otter (DGEN) Berapakah nilai Degen The Otter (DGEN) hari ini? Harga langsung DGEN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DGEN ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa DGEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Degen The Otter? Had pasaran untuk DGEN ialah $ 8.94K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DGEN? Bekalan edaran DGEN ialah 940.20M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DGEN? DGEN mencapai harga ATH sebanyak 0.0011652 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DGEN? DGEN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan DGEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DGENialah -- USD . Adakah DGEN akan naik lebih tinggi tahun ini? DGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

