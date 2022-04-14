Tokenomik Degen The Otter (DGEN)

Lihat cerapan utama tentang Degen The Otter (DGEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Degen The Otter (DGEN) Maklumat

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Laman Web Rasmi:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Degen The Otter (DGEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.97K
Jumlah Bekalan:
$ 996.96M
Bekalan Edaran:
$ 940.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0011652
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Degen The Otter (DGEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Degen The Otter (DGEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DGEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DGEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DGEN, terokai DGEN harga langsung token!

DGEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DGEN? Halaman ramalan harga DGEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.