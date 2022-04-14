Lihat cerapan utama tentang Degen The Otter (DGEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.

Degen The Otter (DGEN) Maklumat

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Laman Web Rasmi: https://www.degenottercoin.com/