Degen USDC (DEGENUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24J Rendah $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24J Tinggi $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Sepanjang Masa $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Harga Terendah $ 0.958257$ 0.958257 $ 0.958257 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +0.05%

Degen USDC (DEGENUSDC) harga masa nyata ialah $1.013. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGENUSDC didagangkan antara $ 1.012 rendah dan $ 1.013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGENUSDC sepanjang masa ialah $ 8.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.958257.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGENUSDC telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen USDC (DEGENUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 418.35$ 418.35 $ 418.35 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 418.35$ 418.35 $ 418.35 Bekalan Peredaran 413.00 413.00 413.00 Jumlah Bekalan 413.0 413.0 413.0

Had Pasaran semasa Degen USDC ialah $ 418.35, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEGENUSDC ialah 413.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 413.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.35.