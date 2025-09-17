Degen Zoo (DZOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00139811 $ 0.00139811 $ 0.00139811 24J Rendah $ 0.00145234 $ 0.00145234 $ 0.00145234 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00139811$ 0.00139811 $ 0.00139811 24J Tinggi $ 0.00145234$ 0.00145234 $ 0.00145234 Sepanjang Masa $ 0.087541$ 0.087541 $ 0.087541 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.79% Perubahan Harga (7D) +9.36% Perubahan Harga (7D) +9.36%

Degen Zoo (DZOO) harga masa nyata ialah $0.00144817. Sepanjang 24 jam yang lalu, DZOO didagangkan antara $ 0.00139811 rendah dan $ 0.00145234 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DZOO sepanjang masa ialah $ 0.087541, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DZOO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan +9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen Zoo (DZOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 608.99K$ 608.99K $ 608.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 774.77K$ 774.77K $ 774.77K Bekalan Peredaran 420.53M 420.53M 420.53M Jumlah Bekalan 535,000,000.0 535,000,000.0 535,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen Zoo ialah $ 608.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DZOO ialah 420.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 535000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 774.77K.