Degen Zoo Harga (DZOO)

Tidak tersenarai

1 DZOO ke USD Harga Langsung:

$0.00144817
$0.00144817$0.00144817
+2.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Degen Zoo (DZOO) Carta Harga Langsung
Degen Zoo (DZOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00139811
$ 0.00139811
24J Rendah
$ 0.00145234
$ 0.00145234
24J Tinggi

$ 0.00139811
$ 0.00139811

$ 0.00145234
$ 0.00145234

$ 0.087541
$ 0.087541

$ 0
$ 0

0.00%

+2.79%

+9.36%

+9.36%

Degen Zoo (DZOO) harga masa nyata ialah $0.00144817. Sepanjang 24 jam yang lalu, DZOO didagangkan antara $ 0.00139811 rendah dan $ 0.00145234 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DZOO sepanjang masa ialah $ 0.087541, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DZOO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan +9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen Zoo (DZOO) Maklumat Pasaran

$ 608.99K
$ 608.99K

--
--

$ 774.77K
$ 774.77K

420.53M
420.53M

535,000,000.0
535,000,000.0

Had Pasaran semasa Degen Zoo ialah $ 608.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DZOO ialah 420.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 535000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 774.77K.

Degen Zoo (DZOO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Degen Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Degen Zoo kepada USD adalah $ +0.0001882784.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Degen Zoo kepada USD adalah $ +0.0003796043.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Degen Zoo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.79%
30 Hari$ +0.0001882784+13.00%
60 Hari$ +0.0003796043+26.21%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Degen Zoo (DZOO)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Degen Zoo (DZOO) Sumber

Laman Web Rasmi

Degen Zoo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Degen Zoo (DZOO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Degen Zoo (DZOO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Degen Zoo.

Semak Degen Zoo ramalan harga sekarang!

DZOO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Degen Zoo (DZOO)

Memahami tokenomik Degen Zoo (DZOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DZOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Degen Zoo (DZOO)

Berapakah nilai Degen Zoo (DZOO) hari ini?
Harga langsung DZOO dalam USD ialah 0.00144817 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DZOO ke USD?
Harga semasa DZOO ke USD ialah $ 0.00144817. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Degen Zoo?
Had pasaran untuk DZOO ialah $ 608.99K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DZOO?
Bekalan edaran DZOO ialah 420.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DZOO?
DZOO mencapai harga ATH sebanyak 0.087541 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DZOO?
DZOO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DZOO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DZOOialah -- USD.
Adakah DZOO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DZOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DZOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Degen Zoo (DZOO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.