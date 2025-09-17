Degenerate SQuiD (SQDGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00400869 $ 0.00400869 $ 0.00400869 24J Rendah $ 0.00447251 $ 0.00447251 $ 0.00447251 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00400869$ 0.00400869 $ 0.00400869 24J Tinggi $ 0.00447251$ 0.00447251 $ 0.00447251 Sepanjang Masa $ 0.01160508$ 0.01160508 $ 0.01160508 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +6.43% Perubahan Harga (7D) -10.52% Perubahan Harga (7D) -10.52%

Degenerate SQuiD (SQDGN) harga masa nyata ialah $0.00437771. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQDGN didagangkan antara $ 0.00400869 rendah dan $ 0.00447251 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQDGN sepanjang masa ialah $ 0.01160508, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQDGN telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +6.43% dalam 24 jam dan -10.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degenerate SQuiD (SQDGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degenerate SQuiD ialah $ 4.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQDGN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.