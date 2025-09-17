degenerative SITCOM ($SITCOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02293002 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) +1.81% Perubahan Harga (7D) +69.93%

degenerative SITCOM ($SITCOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SITCOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SITCOM sepanjang masa ialah $ 0.02293002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SITCOM telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, +1.81% dalam 24 jam dan +69.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

degenerative SITCOM ($SITCOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 651.45K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 651.45K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,173.05

Had Pasaran semasa degenerative SITCOM ialah $ 651.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SITCOM ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995173.05. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 651.45K.