Degenerator Project Harga (GNRT)

Tidak tersenarai

1 GNRT ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.30%1D
USD
Degenerator Project (GNRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:38:15 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+0.35%

-23.14%

-23.14%

Degenerator Project (GNRT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNRT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNRT sepanjang masa ialah $ 0.01876112, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNRT telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan -23.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degenerator Project (GNRT) Maklumat Pasaran

$ 63.32K
$ 63.32K$ 63.32K

--
----

$ 63.32K
$ 63.32K$ 63.32K

999.92M
999.92M 999.92M

999,919,922.258103
999,919,922.258103 999,919,922.258103

Had Pasaran semasa Degenerator Project ialah $ 63.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNRT ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999919922.258103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.32K.

Degenerator Project (GNRT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Degenerator Project kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Degenerator Project kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Degenerator Project kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Degenerator Project kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.35%
30 Hari$ 0-36.87%
60 Hari$ 0-16.84%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Degenerator Project (GNRT) Sumber

Laman Web Rasmi

Degenerator Project Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Degenerator Project (GNRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Degenerator Project (GNRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Degenerator Project.

Semak Degenerator Project ramalan harga sekarang!

GNRT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Degenerator Project (GNRT)

Memahami tokenomik Degenerator Project (GNRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNRT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Degenerator Project (GNRT)

Berapakah nilai Degenerator Project (GNRT) hari ini?
Harga langsung GNRT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GNRT ke USD?
Harga semasa GNRT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Degenerator Project?
Had pasaran untuk GNRT ialah $ 63.32K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GNRT?
Bekalan edaran GNRT ialah 999.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNRT?
GNRT mencapai harga ATH sebanyak 0.01876112 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNRT?
GNRT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GNRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNRTialah -- USD.
Adakah GNRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
GNRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.