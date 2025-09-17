DegenPad (DPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00141409 24J Tinggi $ 0.00147949 Sepanjang Masa $ 0.02920669 Harga Terendah $ 0.00130038 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) -5.37%

DegenPad (DPAD) harga masa nyata ialah $0.00144077. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPAD didagangkan antara $ 0.00141409 rendah dan $ 0.00147949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPAD sepanjang masa ialah $ 0.02920669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00130038.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPAD telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan -5.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DegenPad (DPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.08K Bekalan Peredaran 20.67M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa DegenPad ialah $ 29.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPAD ialah 20.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.08K.