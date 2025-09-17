degenping (DEGENPING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 24J Rendah $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 24J Tinggi $ 2.77$ 2.77 $ 2.77 Sepanjang Masa $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 Harga Terendah $ 0.928427$ 0.928427 $ 0.928427 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -9.55% Perubahan Harga (7D) +7.53% Perubahan Harga (7D) +7.53%

degenping (DEGENPING) harga masa nyata ialah $2.44. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGENPING didagangkan antara $ 2.44 rendah dan $ 2.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGENPING sepanjang masa ialah $ 10.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.928427.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGENPING telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -9.55% dalam 24 jam dan +7.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

degenping (DEGENPING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.76K$ 241.76K $ 241.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 241.76K$ 241.76K $ 241.76K Bekalan Peredaran 99.08K 99.08K 99.08K Jumlah Bekalan 99,084.89183 99,084.89183 99,084.89183

Had Pasaran semasa degenping ialah $ 241.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEGENPING ialah 99.08K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99084.89183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 241.76K.