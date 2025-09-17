Degens With Attitude (DWA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00211149$ 0.00211149 $ 0.00211149 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +3.20% Perubahan Harga (7D) +6.26% Perubahan Harga (7D) +6.26%

Degens With Attitude (DWA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DWA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DWA sepanjang masa ialah $ 0.00211149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DWA telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +3.20% dalam 24 jam dan +6.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degens With Attitude (DWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.25K$ 26.25K $ 26.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.25K$ 26.25K $ 26.25K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Degens With Attitude ialah $ 26.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DWA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.25K.