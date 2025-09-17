DeHub (DHB) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.065827 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +4.14% Perubahan Harga (7D) -8.11%

DeHub (DHB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DHB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DHB sepanjang masa ialah $ 0.065827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DHB telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +4.14% dalam 24 jam dan -8.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeHub (DHB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.18M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M Bekalan Peredaran 4.80B Jumlah Bekalan 4,797,839,826.714526

Had Pasaran semasa DeHub ialah $ 3.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DHB ialah 4.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4797839826.714526. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.