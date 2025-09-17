Dejitaru Hoshi (HOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000655 $ 0.0000655 $ 0.0000655 24J Rendah $ 0.00006723 $ 0.00006723 $ 0.00006723 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000655$ 0.0000655 $ 0.0000655 24J Tinggi $ 0.00006723$ 0.00006723 $ 0.00006723 Sepanjang Masa $ 0.00551356$ 0.00551356 $ 0.00551356 Harga Terendah $ 0.00001472$ 0.00001472 $ 0.00001472 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.05% Perubahan Harga (7D) +7.09% Perubahan Harga (7D) +7.09%

Dejitaru Hoshi (HOSHI) harga masa nyata ialah $0.0000671. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOSHI didagangkan antara $ 0.0000655 rendah dan $ 0.00006723 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOSHI sepanjang masa ialah $ 0.00551356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001472.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOSHI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.05% dalam 24 jam dan +7.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.10K$ 67.10K $ 67.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.10K$ 67.10K $ 67.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dejitaru Hoshi ialah $ 67.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOSHI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.10K.