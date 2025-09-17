Lagi Mengenai SHIELD

Dejitaru Shirudo Logo

Dejitaru Shirudo Harga (SHIELD)

Tidak tersenarai

1 SHIELD ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dejitaru Shirudo (SHIELD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:40:40 (UTC+8)

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00285697
$ 0.00285697$ 0.00285697

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+1.17%

+3.02%

+3.02%

Dejitaru Shirudo (SHIELD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIELD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIELD sepanjang masa ialah $ 0.00285697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIELD telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan +3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Maklumat Pasaran

$ 85.10K
$ 85.10K$ 85.10K

--
----

$ 85.10K
$ 85.10K$ 85.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dejitaru Shirudo ialah $ 85.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIELD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.10K.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dejitaru Shirudo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dejitaru Shirudo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dejitaru Shirudo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dejitaru Shirudo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.17%
30 Hari$ 0-0.07%
60 Hari$ 0+44.13%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Sumber

Laman Web Rasmi

Dejitaru Shirudo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dejitaru Shirudo (SHIELD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dejitaru Shirudo (SHIELD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dejitaru Shirudo.

Semak Dejitaru Shirudo ramalan harga sekarang!

SHIELD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Memahami tokenomik Dejitaru Shirudo (SHIELD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHIELD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Berapakah nilai Dejitaru Shirudo (SHIELD) hari ini?
Harga langsung SHIELD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHIELD ke USD?
Harga semasa SHIELD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dejitaru Shirudo?
Had pasaran untuk SHIELD ialah $ 85.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHIELD?
Bekalan edaran SHIELD ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIELD?
SHIELD mencapai harga ATH sebanyak 0.00285697 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIELD?
SHIELD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHIELD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIELDialah -- USD.
Adakah SHIELD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHIELD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIELDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:40:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.