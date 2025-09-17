DELAY (DELAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00153463$ 0.00153463 $ 0.00153463 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) -28.18% Perubahan Harga (7D) -28.18%

DELAY (DELAY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DELAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DELAY sepanjang masa ialah $ 0.00153463, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DELAY telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -28.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DELAY (DELAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K Bekalan Peredaran 665.43M 665.43M 665.43M Jumlah Bekalan 952,398,292.02 952,398,292.02 952,398,292.02

Had Pasaran semasa DELAY ialah $ 8.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DELAY ialah 665.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 952398292.02. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.55K.