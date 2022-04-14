Tokenomik DELAY (DELAY)
DELAY (DELAY) Maklumat
$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays.
Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains.
With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary.
Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.
DELAY (DELAY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DELAY (DELAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik DELAY (DELAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DELAY (DELAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DELAY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DELAY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DELAY, terokai DELAY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.