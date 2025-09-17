Apakah itu DELI FM (DELIFM)

DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.

Berapakah nilai DELI FM (DELIFM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DELI FM (DELIFM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DELI FM (DELIFM) Berapakah nilai DELI FM (DELIFM) hari ini? Apakah harga semasa DELIFM ke USD? Apakah had pasaran DELI FM? Had pasaran untuk DELIFM ialah $ 30.37K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DELIFM? Bekalan edaran DELIFM ialah 899.80M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DELIFM? DELIFM mencapai harga ATH sebanyak 0.00143754 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DELIFM? DELIFM melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan DELIFM? Adakah DELIFM akan naik lebih tinggi tahun ini?

