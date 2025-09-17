Delphy (DPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00474865 $ 0.00474865 $ 0.00474865 24J Rendah $ 0.00502514 $ 0.00502514 $ 0.00502514 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00474865$ 0.00474865 $ 0.00474865 24J Tinggi $ 0.00502514$ 0.00502514 $ 0.00502514 Sepanjang Masa $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -4.64% Perubahan Harga (7D) -13.99% Perubahan Harga (7D) -13.99%

Delphy (DPY) harga masa nyata ialah $0.0047777. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPY didagangkan antara $ 0.00474865 rendah dan $ 0.00502514 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPY sepanjang masa ialah $ 4.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPY telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -4.64% dalam 24 jam dan -13.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Delphy (DPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 290.97K$ 290.97K $ 290.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 477.76K$ 477.76K $ 477.76K Bekalan Peredaran 60.90M 60.90M 60.90M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Delphy ialah $ 290.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPY ialah 60.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 477.76K.