Delta Decentralized Harga Hari Ini

Harga langsung Delta Decentralized (DLT) hari ini ialah $ 0.0180483, dengan 37.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DLT kepada USD penukaran adalah $ 0.0180483 setiap DLT.

Delta Decentralized kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 721,974, dengan bekalan edaran sebanyak 40.00M DLT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DLT didagangkan antara $ 0.01779436 (rendah) dan $ 0.02885379 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03506585, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01779436.

Dalam prestasi jangka pendek, DLT dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -15.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Delta Decentralized (DLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 721.97K$ 721.97K $ 721.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 721.97K$ 721.97K $ 721.97K Bekalan Peredaran 40.00M 40.00M 40.00M Jumlah Bekalan 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Had Pasaran semasa Delta Decentralized ialah $ 721.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DLT ialah 40.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 721.97K.