Delta Decentralized is a Layer 3 blockchain protocol that optimizes interoperability, scalability, and efficiency, integrating the robust security of Bitcoin, the versatility of Ethereum’s smart contracts, and the high performance of Solana. As a Layer 3 solution, Delta builds upon Layer 1 and Layer 2 infrastructures to deliver an advanced ecosystem combining ultra-fast transactions, cross-chain interoperability, and optimized decentralized applications. Additionally, it incorporates a native decentralized exchange (DEX), inspired by industry leaders such as Binance, Kraken, Bybit, and Bitget. This comprehensive ecosystem is designed to drive mass adoption of decentralized finance (DeFi) through innovation, transparency, and a meticulously structured economic model.
Tokenomik Delta Decentralized (DLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Delta Decentralized (DLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DLT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DLT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DLT, terokai DLT harga langsung token!
DLT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DLT? Halaman ramalan harga DLT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
