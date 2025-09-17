Delta Exchange (DETO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.058159 24J Rendah $ 0.058223 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.629138 Harga Terendah $ 0.00701012 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) -3.28%

Delta Exchange (DETO) harga masa nyata ialah $0.058215. Sepanjang 24 jam yang lalu, DETO didagangkan antara $ 0.058159 rendah dan $ 0.058223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DETO sepanjang masa ialah $ 0.629138, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00701012.

Dari segi prestasi jangka pendek, DETO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan -3.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Delta Exchange (DETO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.50M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.11M Bekalan Peredaran 94.42M Jumlah Bekalan 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Delta Exchange ialah $ 5.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DETO ialah 94.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.11M.