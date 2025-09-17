DeltaPrime (PRIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.13097 24J Tinggi $ 0.141393 Sepanjang Masa $ 1.52 Harga Terendah $ 0.0102086 Perubahan Harga (1J) -2.08% Perubahan Harga (1D) +2.28% Perubahan Harga (7D) +97.75%

DeltaPrime (PRIME) harga masa nyata ialah $0.13432. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRIME didagangkan antara $ 0.13097 rendah dan $ 0.141393 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRIME sepanjang masa ialah $ 1.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0102086.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRIME telah berubah sebanyak -2.08% sejak sejam yang lalu, +2.28% dalam 24 jam dan +97.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeltaPrime (PRIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 581.01K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.37M Bekalan Peredaran 4.33M Jumlah Bekalan 40,000,000.0

Had Pasaran semasa DeltaPrime ialah $ 581.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRIME ialah 4.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.37M.