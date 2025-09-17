DeMi (DEMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Harga Terendah $ 0.509055$ 0.509055 $ 0.509055 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.75% Perubahan Harga (7D) +4.75%

DeMi (DEMI) harga masa nyata ialah $0.836775. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEMI sepanjang masa ialah $ 2.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.509055.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEMI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeMi (DEMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Bekalan Peredaran 1.74M 1.74M 1.74M Jumlah Bekalan 1,735,882.0 1,735,882.0 1,735,882.0

Had Pasaran semasa DeMi ialah $ 1.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEMI ialah 1.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1735882.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.45M.