Demole (DMLG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.522796$ 0.522796 $ 0.522796 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.40% Perubahan Harga (7D) -1.40%

Demole (DMLG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMLG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMLG sepanjang masa ialah $ 0.522796, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMLG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Demole (DMLG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Bekalan Peredaran 317.00M 317.00M 317.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Demole ialah $ 10.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMLG ialah 317.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.26K.