Dent (DENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00072065 24J Tinggi $ 0.00075382 Sepanjang Masa $ 0.1006 Harga Terendah $ 0.00007065 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +2.93% Perubahan Harga (7D) -1.24%

Dent (DENT) harga masa nyata ialah $0.00074969. Sepanjang 24 jam yang lalu, DENT didagangkan antara $ 0.00072065 rendah dan $ 0.00075382 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DENT sepanjang masa ialah $ 0.1006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007065.

Dari segi prestasi jangka pendek, DENT telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +2.93% dalam 24 jam dan -1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dent (DENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.71M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.97M Bekalan Peredaran 95.65B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dent ialah $ 71.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DENT ialah 95.65B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.97M.