deOTC Harga Hari Ini

Harga langsung deOTC (DOTC) hari ini ialah $ 0.00035238, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOTC kepada USD penukaran adalah $ 0.00035238 setiap DOTC.

deOTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 246,665, dengan bekalan edaran sebanyak 700.00M DOTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOTC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0006757, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014923.

Dalam prestasi jangka pendek, DOTC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

deOTC (DOTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Bekalan Peredaran 700.00M 700.00M 700.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa deOTC ialah $ 246.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOTC ialah 700.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 352.38K.