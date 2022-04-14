Tokenomik Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Tokenomik Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Lihat cerapan utama tentang Department Of Gains Coin (D.O.G.C), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Maklumat

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy.

Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose.

As we grow, we are laying the foundation for:

Staking & Rewards Programs to empower our holders.

Liquidity Pools to enhance stability & accessibility.

EFT Cards for real world usability.

Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry.

But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

Laman Web Rasmi:
https://dogccrypto.com/
Kertas putih:
https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Department Of Gains Coin (D.O.G.C), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 101.35K
$ 101.35K$ 101.35K
Jumlah Bekalan:
$ 921.52M
$ 921.52M$ 921.52M
Bekalan Edaran:
$ 921.52M
$ 921.52M$ 921.52M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 101.35K
$ 101.35K$ 101.35K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00131648
$ 0.00131648$ 0.00131648
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010948
$ 0.00010948$ 0.00010948

Tokenomik Department Of Gains Coin (D.O.G.C): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Department Of Gains Coin (D.O.G.C) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token D.O.G.C yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token D.O.G.C yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik D.O.G.C, terokai D.O.G.C harga langsung token!

D.O.G.C Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju D.O.G.C? Halaman ramalan harga D.O.G.C kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.