Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00173043$ 0.00173043 $ 0.00173043 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +31.12% Perubahan Harga (1D) +59.71% Perubahan Harga (7D) +873.99% Perubahan Harga (7D) +873.99%

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, D.O.G.E didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi D.O.G.E sepanjang masa ialah $ 0.00173043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, D.O.G.E telah berubah sebanyak +31.12% sejak sejam yang lalu, +59.71% dalam 24 jam dan +873.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 179.13K$ 179.13K $ 179.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 179.13K$ 179.13K $ 179.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Department Of Government Efficiency ialah $ 179.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran D.O.G.E ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 179.13K.