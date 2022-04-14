Tokenomik Department of Government Inefficiency (DOGIN)
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.
Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.
The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon.
We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP.
To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed.
By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
Department of Government Inefficiency (DOGIN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Department of Government Inefficiency (DOGIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Department of Government Inefficiency (DOGIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Department of Government Inefficiency (DOGIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOGIN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOGIN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOGIN, terokai DOGIN harga langsung token!
