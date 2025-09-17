DePay (DEPAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.198708 $ 0.198708 $ 0.198708 24J Rendah $ 0.201712 $ 0.201712 $ 0.201712 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.198708$ 0.198708 $ 0.198708 24J Tinggi $ 0.201712$ 0.201712 $ 0.201712 Sepanjang Masa $ 7.78$ 7.78 $ 7.78 Harga Terendah $ 0.083012$ 0.083012 $ 0.083012 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) -42.74% Perubahan Harga (7D) -42.74%

DePay (DEPAY) harga masa nyata ialah $0.201394. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEPAY didagangkan antara $ 0.198708 rendah dan $ 0.201712 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEPAY sepanjang masa ialah $ 7.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.083012.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEPAY telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan -42.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DePay (DEPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Bekalan Peredaran 6.66M 6.66M 6.66M Jumlah Bekalan 57,028,332.0 57,028,332.0 57,028,332.0

Had Pasaran semasa DePay ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEPAY ialah 6.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 57028332.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.49M.