Tokenomik DePay (DEPAY)
DePay (DEPAY) Maklumat
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies.
The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley).
DePay tools include:
- Payments: Accept Cryptocurrencies
- Sales: Sell your Token
- Donations: Receive Crypto support
- Subscriptions: Recurring payments
- Swap: Best price swap
- Payroll: Payroll streams
- Wallet: Payments & DeFi
- Credit: Streams as collateral
- DePay PRO: Analytics & Insights
The DePay difference
-
Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.
-
Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.
-
Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.
-
Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.
-
Open Source The DePay protocol will always remain open source.
-
Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
DePay (DEPAY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DePay (DEPAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik DePay (DEPAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DePay (DEPAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DEPAY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DEPAY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DEPAY, terokai DEPAY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.