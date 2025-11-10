DePeng Harga Hari Ini

Harga langsung DePeng (DPNG) hari ini ialah $ 0.00003309, dengan 3.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DPNG kepada USD penukaran adalah $ 0.00003309 setiap DPNG.

DePeng kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,317, dengan bekalan edaran sebanyak 850.99M DPNG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DPNG didagangkan antara $ 0.00003152 (rendah) dan $ 0.00003335 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004896, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002967.

Dalam prestasi jangka pendek, DPNG dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -23.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DePeng (DPNG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K Bekalan Peredaran 850.99M 850.99M 850.99M Jumlah Bekalan 999,986,157.1668952 999,986,157.1668952 999,986,157.1668952

Had Pasaran semasa DePeng ialah $ 28.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPNG ialah 850.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986157.1668952. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.28K.