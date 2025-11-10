BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Dephaser JPY langsung hari ini ialah 0.00648226 USD.JPYT modal pasaran ialah 162,020 USD. Jejaki masa nyata JPYT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Dephaser JPY langsung hari ini ialah 0.00648226 USD.JPYT modal pasaran ialah 162,020 USD. Jejaki masa nyata JPYT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai JPYT

Maklumat Harga JPYT

Apakah JPYT

Kertas putih JPYT

Laman Web Rasmi JPYT

Tokenomik JPYT

Ramalan Harga JPYT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Dephaser JPY Logo

Dephaser JPY Harga (JPYT)

Tidak tersenarai

1 JPYT ke USD Harga Langsung:

$0.00648226
$0.00648226$0.00648226
-0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:40:20 (UTC+8)

Dephaser JPY Harga Hari Ini

Harga langsung Dephaser JPY (JPYT) hari ini ialah $ 0.00648226, dengan 0.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JPYT kepada USD penukaran adalah $ 0.00648226 setiap JPYT.

Dephaser JPY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 162,020, dengan bekalan edaran sebanyak 25.14M JPYT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JPYT didagangkan antara $ 0.00642144 (rendah) dan $ 0.00654083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00682267, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00631154.

Dalam prestasi jangka pendek, JPYT dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dephaser JPY (JPYT) Maklumat Pasaran

$ 162.02K
$ 162.02K$ 162.02K

--
----

$ 162.02K
$ 162.02K$ 162.02K

25.14M
25.14M 25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154 25,138,085.16154

Had Pasaran semasa Dephaser JPY ialah $ 162.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JPYT ialah 25.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25138085.16154. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 162.02K.

Dephaser JPY Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00642144
$ 0.00642144$ 0.00642144
24J Rendah
$ 0.00654083
$ 0.00654083$ 0.00654083
24J Tinggi

$ 0.00642144
$ 0.00642144$ 0.00642144

$ 0.00654083
$ 0.00654083$ 0.00654083

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.01%

-0.60%

+0.34%

+0.34%

Dephaser JPY (JPYT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dephaser JPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dephaser JPY kepada USD adalah $ -0.0000650527.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dephaser JPY kepada USD adalah $ -0.0001795845.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dephaser JPY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.60%
30 Hari$ -0.0000650527-1.00%
60 Hari$ -0.0001795845-2.77%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Dephaser JPY

Dephaser JPY (JPYT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JPYT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Dephaser JPY (JPYT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Dephaser JPY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Dephaser JPY yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JPYT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Dephaser JPY Ramalan Harga.

Apakah itu Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dephaser JPY (JPYT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dephaser JPY

Berapakah nilai 1 Dephaser JPY pada tahun 2030?
Jika Dephaser JPY berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Dephaser JPY berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:40:20 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Dephaser JPY

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04722
$0.04722$0.04722

+136.10%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1765
$0.1765$0.1765

+85.78%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1765
$0.1765$0.1765

+85.78%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004442
$0.000004442$0.000004442

+70.84%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000320
$0.00000000000320$0.00000000000320

+35.59%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013379
$0.013379$0.013379

+32.15%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001896
$0.0000001896$0.0000001896

+45.84%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.