Dephaser JPY Harga Hari Ini

Harga langsung Dephaser JPY (JPYT) hari ini ialah $ 0.00648226, dengan 0.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JPYT kepada USD penukaran adalah $ 0.00648226 setiap JPYT.

Dephaser JPY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 162,020, dengan bekalan edaran sebanyak 25.14M JPYT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JPYT didagangkan antara $ 0.00642144 (rendah) dan $ 0.00654083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00682267, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00631154.

Dalam prestasi jangka pendek, JPYT dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dephaser JPY (JPYT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.02K$ 162.02K $ 162.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 162.02K$ 162.02K $ 162.02K Bekalan Peredaran 25.14M 25.14M 25.14M Jumlah Bekalan 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

Had Pasaran semasa Dephaser JPY ialah $ 162.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JPYT ialah 25.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25138085.16154. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 162.02K.