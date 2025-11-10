DEPIN Harga Hari Ini

Harga langsung DEPIN (DEPIN) hari ini ialah $ 0.00120176, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00120176 setiap DEPIN.

DEPIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,157,856, dengan bekalan edaran sebanyak 963.47M DEPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEPIN didagangkan antara $ 0.00120164 (rendah) dan $ 0.00120176 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02965616, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00049901.

Dalam prestasi jangka pendek, DEPIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -30.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DEPIN (DEPIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 963.47M 963.47M 963.47M Jumlah Bekalan 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

