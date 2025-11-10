Depinet Harga Hari Ini

Harga langsung Depinet (DEPIN) hari ini ialah $ 0.00007564, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00007564 setiap DEPIN.

Depinet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,810.29, dengan bekalan edaran sebanyak 90.04M DEPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEPIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01271154, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003786.

Dalam prestasi jangka pendek, DEPIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Depinet (DEPIN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Depinet ialah $ 6.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEPIN ialah 90.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.56K.