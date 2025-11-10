Tokenomik Depinet (DEPIN)
Depinet (DEPIN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Depinet (DEPIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Depinet (DEPIN) Maklumat
DEPINET is a decentralized ecosystem committed to empowering users with greater control, privacy, and freedom across the digital landscape. Unlike conventional platforms that rely on centralized servers and intermediaries, DEPINET leverages decentralized technologies—such as distributed networks, encryption, and blockchain—to ensure that no single entity can monitor, censor, or exploit your online activities.
At its core, DEPINET aims to reshape the way people interact with the internet by prioritizing individual sovereignty over data and identity. By offering a suite of products—including a decentralized VPN (dVPN), a privacy-focused browser (dBrowser), private file storage, a secure wallet, and a scalable blockchain—DEPINET delivers a holistic, user-centric environment. This ecosystem eliminates reliance on centralized control, putting you, the user, back in charge of your data, your browsing experience, and your digital assets.
Tokenomik Depinet (DEPIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Depinet (DEPIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DEPIN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DEPIN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DEPIN, terokai DEPIN harga langsung token!
DEPIN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DEPIN? Halaman ramalan harga DEPIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian