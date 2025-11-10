Tokenomik Depinet (DEPIN)

Tokenomik Depinet (DEPIN)

Lihat cerapan utama tentang Depinet (DEPIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:24:19 (UTC+8)
Depinet (DEPIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Depinet (DEPIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.81K
$ 6.81K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 90.04M
$ 90.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.56K
$ 7.56K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01271154
$ 0.01271154
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Depinet (DEPIN) Maklumat

DEPINET is a decentralized ecosystem committed to empowering users with greater control, privacy, and freedom across the digital landscape. Unlike conventional platforms that rely on centralized servers and intermediaries, DEPINET leverages decentralized technologies—such as distributed networks, encryption, and blockchain—to ensure that no single entity can monitor, censor, or exploit your online activities.

At its core, DEPINET aims to reshape the way people interact with the internet by prioritizing individual sovereignty over data and identity. By offering a suite of products—including a decentralized VPN (dVPN), a privacy-focused browser (dBrowser), private file storage, a secure wallet, and a scalable blockchain—DEPINET delivers a holistic, user-centric environment. This ecosystem eliminates reliance on centralized control, putting you, the user, back in charge of your data, your browsing experience, and your digital assets.

Laman Web Rasmi:
https://depinet.app/
Kertas putih:
https://docs.depinet.app/

Tokenomik Depinet (DEPIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Depinet (DEPIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEPIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEPIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEPIN, terokai DEPIN harga langsung token!

DEPIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DEPIN? Halaman ramalan harga DEPIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi