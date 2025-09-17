DePINs (DEPINS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +1.05% Perubahan Harga (7D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -0.34%

DePINs (DEPINS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEPINS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEPINS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEPINS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +1.05% dalam 24 jam dan -0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DePINs (DEPINS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Bekalan Peredaran 15.57B 15.57B 15.57B Jumlah Bekalan 15,574,503,569.0 15,574,503,569.0 15,574,503,569.0

Had Pasaran semasa DePINs ialah $ 62.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEPINS ialah 15.57B, dengan jumlah bekalan sebanyak 15574503569.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.96K.