DePlan (DPLN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01039057 $ 0.01039057 $ 0.01039057 24J Rendah $ 0.0106993 $ 0.0106993 $ 0.0106993 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01039057$ 0.01039057 $ 0.01039057 24J Tinggi $ 0.0106993$ 0.0106993 $ 0.0106993 Sepanjang Masa $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Harga Terendah $ 0.00874859$ 0.00874859 $ 0.00874859 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +2.81% Perubahan Harga (7D) +2.81%

DePlan (DPLN) harga masa nyata ialah $0.01058197. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPLN didagangkan antara $ 0.01039057 rendah dan $ 0.0106993 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPLN sepanjang masa ialah $ 2.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00874859.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPLN telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DePlan (DPLN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.99K$ 58.99K $ 58.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 5.58M 5.58M 5.58M Jumlah Bekalan 99,999,306.677467 99,999,306.677467 99,999,306.677467

Had Pasaran semasa DePlan ialah $ 58.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPLN ialah 5.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999306.677467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.