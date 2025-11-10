Deploy Harga Hari Ini

Harga langsung Deploy (DEPLOY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEPLOY kepada USD penukaran adalah -- setiap DEPLOY.

Deploy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,942.37, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M DEPLOY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEPLOY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00521804, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DEPLOY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Deploy (DEPLOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Deploy ialah $ 8.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEPLOY ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.94K.