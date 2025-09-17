Deployyyyer (DEPLOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0045899$ 0.0045899 $ 0.0045899 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +14.33% Perubahan Harga (7D) +14.33%

Deployyyyer (DEPLOY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEPLOY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEPLOY sepanjang masa ialah $ 0.0045899, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEPLOY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deployyyyer (DEPLOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.72K$ 233.72K $ 233.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 233.72K$ 233.72K $ 233.72K Bekalan Peredaran 988.01M 988.01M 988.01M Jumlah Bekalan 988,014,348.2963091 988,014,348.2963091 988,014,348.2963091

Had Pasaran semasa Deployyyyer ialah $ 233.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEPLOY ialah 988.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988014348.2963091. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.72K.