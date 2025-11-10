Tokenomik Depot App (DEPOT)

Lihat cerapan utama tentang Depot App (DEPOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:24:35 (UTC+8)
USD

Depot App (DEPOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Depot App (DEPOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.31K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 80.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01573771
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00015384
Depot App (DEPOT) Maklumat

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

Laman Web Rasmi:
https://dpot.io/
Kertas putih:
https://www.dpot.io/docs

Tokenomik Depot App (DEPOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Depot App (DEPOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEPOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEPOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEPOT, terokai DEPOT harga langsung token!

