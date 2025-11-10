Deputy Dawgs Harga Hari Ini

Harga langsung Deputy Dawgs (DDAWGS) hari ini ialah $ 0.00000419, dengan 2.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DDAWGS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000419 setiap DDAWGS.

Deputy Dawgs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,312,660, dengan bekalan edaran sebanyak 313.00B DDAWGS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DDAWGS didagangkan antara $ 0.00000402 (rendah) dan $ 0.00000421 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000667, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000402.

Dalam prestasi jangka pendek, DDAWGS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Bekalan Peredaran 313.00B 313.00B 313.00B Jumlah Bekalan 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Deputy Dawgs ialah $ 1.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DDAWGS ialah 313.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 313000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.