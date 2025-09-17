Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01624671 $ 0.01624671 $ 0.01624671 24J Rendah $ 0.0177812 $ 0.0177812 $ 0.0177812 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01624671$ 0.01624671 $ 0.01624671 24J Tinggi $ 0.0177812$ 0.0177812 $ 0.0177812 Sepanjang Masa $ 0.186304$ 0.186304 $ 0.186304 Harga Terendah $ 0.00424246$ 0.00424246 $ 0.00424246 Perubahan Harga (1J) -4.27% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +31.44% Perubahan Harga (7D) +31.44%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) harga masa nyata ialah $0.01700139. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAVAIL didagangkan antara $ 0.01624671 rendah dan $ 0.0177812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAVAIL sepanjang masa ialah $ 0.186304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00424246.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAVAIL telah berubah sebanyak -4.27% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +31.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.28K$ 501.28K $ 501.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.28K$ 501.28K $ 501.28K Bekalan Peredaran 29.07M 29.07M 29.07M Jumlah Bekalan 29,069,399.96125866 29,069,399.96125866 29,069,399.96125866

Had Pasaran semasa Deq Staked AVAIL ialah $ 501.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAVAIL ialah 29.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29069399.96125866. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.28K.