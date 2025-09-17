Lagi Mengenai STAVAIL

Deq Staked AVAIL Harga (STAVAIL)

1 STAVAIL ke USD Harga Langsung:

$0.01721726
+2.50%1D
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:38:54 (UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01624671
24J Rendah
$ 0.0177812
24J Tinggi

$ 0.01624671
$ 0.0177812
$ 0.186304
$ 0.00424246
-4.27%

+1.36%

+31.44%

+31.44%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) harga masa nyata ialah $0.01700139. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAVAIL didagangkan antara $ 0.01624671 rendah dan $ 0.0177812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAVAIL sepanjang masa ialah $ 0.186304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00424246.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAVAIL telah berubah sebanyak -4.27% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +31.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Maklumat Pasaran

$ 501.28K
--
$ 501.28K
29.07M
29,069,399.96125866
Had Pasaran semasa Deq Staked AVAIL ialah $ 501.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAVAIL ialah 29.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29069399.96125866. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.28K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Deq Staked AVAIL kepada USD adalah $ +0.00022785.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Deq Staked AVAIL kepada USD adalah $ -0.0020725595.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Deq Staked AVAIL kepada USD adalah $ -0.0025659296.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Deq Staked AVAIL kepada USD adalah $ -0.01410368284672524.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00022785+1.36%
30 Hari$ -0.0020725595-12.19%
60 Hari$ -0.0025659296-15.09%
90 Hari$ -0.01410368284672524-45.34%

Apakah itu Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Sumber

Laman Web Rasmi

Deq Staked AVAIL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Deq Staked AVAIL (STAVAIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Deq Staked AVAIL (STAVAIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deq Staked AVAIL.

Semak Deq Staked AVAIL ramalan harga sekarang!

STAVAIL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Memahami tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STAVAIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Berapakah nilai Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hari ini?
Harga langsung STAVAIL dalam USD ialah 0.01700139 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STAVAIL ke USD?
Harga semasa STAVAIL ke USD ialah $ 0.01700139. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Deq Staked AVAIL?
Had pasaran untuk STAVAIL ialah $ 501.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STAVAIL?
Bekalan edaran STAVAIL ialah 29.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STAVAIL?
STAVAIL mencapai harga ATH sebanyak 0.186304 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STAVAIL?
STAVAIL melihat harga ATL sebanyak 0.00424246 USD.
Berapakah jumlah dagangan STAVAIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STAVAILialah -- USD.
Adakah STAVAIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
STAVAIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STAVAILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

